Воскресенье, 22 Апреля 2018 18:14

АрмИнфо. Партия "Свободные демократы" строго осуждает применение насилия в отношении мирных участников акций протеста.

Согласно заявлению партии, применение насилия является грубейшим нарушением прав граждан на проведение мирных акций, предусмотренных Конституцией и законами Армении. Партия считает непозволительным арест депутатов Национального Собрания Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна, Арарата Мирзояна и других участников движения. "Призываем власти незамедлительно освободить арестованных и вернуться за стол переговоров в целях поиска выхода из сложившейся ситуации, которая должна разрешиться мирно, без применения насилия и исключительно политическими методами", - говорится в заявлении.

Партия констатирует, что проходящие в Ереване и областях страны акции протеста носят исключительно мирный характер. Применение же

силовых методов убивают все надежды граждан на свое будущее.