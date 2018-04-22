Воскресенье, 22 Апреля 2018 18:13

АрмИнфо. Развитие событий в Армении достигло опасной черты и могут привести к необратимым последствиям. Об этом говорится в очередном новом заявлении президента Армении Армена Саркисяна.

"К сожалению, вопреки ранее достигнутым договоренностям, переговоры были прерваны, тогда как они могли бы привести к разрядке ситуации и снижению напряжения. Тем не менее, нужно отказаться от деструктивной позиции и поведения, которое может подорвать стабильность страны, и продолжить искать пути нахождения диалога. Призываю, всех наших граждан, наших соотечественников из Диаспоры воздержаться от попыток обострять ситуацию и проявить сдержанность. Нельзя подвергать испытанию безопасность Армении и Арцаха. В преддверии 24 апреля нельзя раздроблять наше общество. В этот день мы должны всей нацией, в Армении и в Диаспоре, быть максимально сдержанными, и вместе отдать дань уважения памяти наших Святых жертв", - говорится в заявлении Саркисяна.