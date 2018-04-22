Воскресенье, 22 Апреля 2018 18:13

АрмИнфо.Партия "Наследие" осуждает повсеместное насилие в отношении граждан Армении.

В заявлении партии подчеркивается, что Армения оказалась в кризисе, причиной чему стал приказ Сержа Саргсяна, де-факто премьер-министра и председателя Республиканской партии, которая является членом-наблюдателем Европейской народной партии (ЕНП), арестовать депутатов НС Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна, а также сотен протестующих, которые мирно требуют установления в стране атмосферы справедливости и его отставки.

Силовые давления в отношении граждан Армении, которые в течение недель по всей стране проводят акции неповиновения в полном соответствии с буквой и духом закона, международными обязательствами республики перед такими структурами, как ООН, ОБСЕ, Советом Европы и ЕС, свидетельствуют о пренебрежительном и всеобъемлющем пренебрежении со стороны властей к этим обязательствам. Партия требуют незамедлительного освобождения всех задержанных и арестованных, осудить всех ответственных лиц за совершенное преступление против армянского народа. Партия также требует отставки Сержа Саргсяна и формирования временного правительства, проведения досрочных парламентских выборов. Армянский суд необходимо применять не только по отношению к Геноциду армян или признания Арцаха, но и у себя дома. "Мы призываем наших соотечественников и все оппозиционные силы проявить сдержанность, не прибегать к провокациям и никогда не сдаваться в нашей общей борьбе, которая, неизбежно приведет к рождению новой Армении. Лидеры приходят и уходят, а нация в своем единстве вечна ", - говорится в заявлении партии "Наследие".