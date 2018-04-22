Воскресенье, 22 Апреля 2018 18:12

АрмИнфо.Католикос Всех Армян Гарегин 2-ой благословил святых отцов на участие в этих акциях протеста. Об этом в беседе с журналситами заявил представитель ААЦ отец Закария. <Католикос очень обеспокоен тем, что сейчас происходит в нашей страней. Мы не хотим столкновения, представители обеих сторон прихожане нашей церкви. Хочу отметить, что мы останемся на акции протеста до ее окончания>, - заявил отец Закариа.

Отметим, что оппозиционная фракция <Елк>, членом которой является Никол Пашинян выступила с заявлением выпустить депутатов Арарата Мирзояна, Никола Пашиняна и Сасуна Микаеляна. Фракция осуждает задержание депутатов. Члены фракции также призвали власти не применять насилие в отношении мирных демонстрантов. Отметим, что предстаивтели партий <Просветленная Армения> и <Республика>, которые входят в блок <Елк> не присоединились к уличной борьбе Пашиняна.

На данный момент с различных частяй города на Площадь Республики, для участие в митинге стекаются большие группы людей. В 19:00 здесь состоится очередной митинг протеста.