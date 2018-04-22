Воскресенье, 22 Апреля 2018 17:50

АрмИнфо.Армянские Французские организации (CCAF ) выступили с заявлением в связи с внутриполитической ситуацией в Армении. В заявлении, поступившем в АрмИнфо отмечается, что уже десять дней популярное движение, исключительной магнитуды сотрясает Армению, требуя отставки премьер­министра Армении Сержа Саргсяна.

"Мы до конца верили, что между сторонами будет установлен диалог. Но задержание депутата Никола Пашиняна продемонстрировало недемократический поворот в управлении этим кризисом", - отмечается в заявлении организаций.

При этом подчеркивается, что задержание Пашиняна приведет к неуправляемому разрыву политического процесса. "Стремясь к верховенству закона, демократическому развитию страны и чувствительно относясь к страданиям своего населения, CCAF просит власти немедленно освободить Пашиняна. Властям настоятельно рекомендуется воздерживаться от насилия в отношении населения и неукоснительно соблюдать Конституцию парламентского строя страны, принятую на референдуме в 2015 году. Столкнувшись с серьезностью ситуации, которая поднимает вопрос о легитимности и репрезентативности действующей власти, CCAF считает, что только диалог между сторонами, может вернуть социальный мир и уверенность", - отмечается в заявлении CCAF.