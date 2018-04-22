Воскресенье, 22 Апреля 2018 17:30

АрмИнфо.Полиция Армении будет использовать все инструменты законного государственного принуждения в связи с незаконными собраниями. Об этом говорится в очередном заявлении Полиции Армении.

В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что продолжаются призывы к действиям, угрожающим общественной безопасности со стороны сторонников незаконного собрания, что доказывает - организационная деятельность, направленная на совершение преступлений в Республике Армения, продолжается. "Вновь предупреждаем, что полиция полностью контролирует оперативную ситуацию в республике и обладает всеми полномочиями и ресурсами для предотвращения и пресечения любых посягательств на конституционный строй Республики Армения. С этой целью полиция будет использовать все инструменты законного государственного принуждения", - подчеркивается в заявлении полиции Армении.