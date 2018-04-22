Воскресенье, 22 Апреля 2018 17:28

АрмИнфо.В последние дни многие граждане Армении на улицах и площадях выражали свое недовольство властями Армении. Такие протесты характерны для демократических государств. Об этом говорится в заявлении спикера Парламента Армении Ара Баблояна.

В заявлении, в частности, говорится: <Я внимательно следил за акциями протеста, шествиями и риторикой между организаторами и правоохранительными органами. К сожалению, в некоторых случаях были нарушены права человека. Различные международные организации, представители диаспоры, гражданское общество, многочисленные политические силы, а также власти неоднократно призывали к переговорам, обсуждению, сохранению ситуации и недопущения эскалации. Президент лично посетил Площадь Ресопублики и призвал депутата Никола Пашиняна к диалогу. После чего состоялась встреча премьер-министра РА Сержа Саргсяна и депутата НС РА Никола Пашиняна. К сожалению, на встрече стало ясно, что Пашинян не готов к диалогу. В таком случае, если организаторы акций протеста не готовы к диалогу,выбирая тактику <все или ничего>, то они должны быть готовы взять на себя ответственность за дальнейшее развитие событий. Я призываю общественность проявить разумность, сдержанность и учитывать права каждого гражданина. Уверен, что в Республике Армения есть все политические и правовые инструменты для разумного урегулированияданного вопроса. Призываю наших граждан и все политические силы к сдержанности и терпимости. Я верю в мудрость нашего народа.>