|Раффи Ованисян: . Надеюсь, что в этом году 24 апреля станет днем, когда мы будем праздновать победу граждан Армении
|Известные армянские артисты Мкртич Арзуманян и Эрна Юзбашян отказались от врученного им Сержем Саргсяном звания <Народный артист Армении>
|АО НКР отреагировала на заявление Азербайджана о том, что ситуация на передовой мирная
|ЕС призвал власти уважать право граждан на свободу собраний и незамедлительно освободить задержанных
|Партия «Елк» требует немедленно освободить задержанных депутатов
|АРФ <Дашнакцутюн> призывает стороны сесть за стол переговоров
|Полиция отпустила задержанного ранее известного политолога и дипломата Степана Григоряна
|Партия "Свободные демократы" строго осуждает применение насилия в отношении мирных участников акций протеста.
|Президент Армении: События в стране достигли опасной черты, они могут привести к необратимым последствиям
|Партия "Наследие" осуждает повсеместное насилие в отношении граждан Армении
|Представители ААЦ: Главная цель нашего участия в акциях протестанедопустить столкновений
|Армяне Франции требуют власти освободить Никола Пашиняна
|Полиция Армении будет использовать все инструменты законного государственного принуждения в связи с незаконными собраниями
|Спикер Национального Собрания Армении призвал участников акций протеста к сдержанности
|Многотысячное шествие с площади Нжде двинулось к центральной площади Республики в сопровождении святых отцов
|Задержан ученый и дипломат Степан Григорян
|Армен Мартиросян исключил повторения в Армении кровавых событий марта 2008-го
|Партия "Гражданский договор" осуждает арест членов правления партии
|Ален Симоян: Серж Саргсян пришел в гостиницу Марриотт на встречу с Пашиняном, чтобы унизить оппозицию
|Партия "Оринац еркир" требует от властей Армении незамедлительно освободить арестованных депутатов Национального Собрания
|Общественные организации Армении призывают международные структуры поддержать борьбу армянского народа
|Ситуация на площади Гарегина Нжде продолжает накаляться - туда стекает всё больше людей (video)
|К офису правящей Республиканской партии стягиваются дополнительные подразделения полиции
|По положению на 14:00 в больницах столицы находится 10 пострадавших
|Прокуратура РА: Ара Баблоян проинформирован об аресте депутатов НС РА в порядке, установленном Конституцией РА
|AGBU призвал власти и демонстрантов к диалогу
|Группа лиц в гражданском с камнями и дубинками напали на мирных демонстрантов в административном округе Эребуни
|ЕС призвало власти и оппозицию к сдержанности и незамедлительному нахождению решения, посредством переговоров
|В Коллеги МО РА призвали организаторов акций протеста воздержаться от действий, которые могут стать причиной внутренней дестабилизации
|СНБ Армении заявила о применении комплекса мер для защиты от террористических и экстремистских явлений
|Люди с разных уголков столицы стягиваются в центр Еревана (video)
|Призыв Пашиняна к руководителям госведомств: «Подавайте в отставку – не разделяйте ответственность за преступления с умирающим режимом»
|Группа оперативного реагирования Защитника прав человека занимается вопросом задержанных
|Адвокат: Омбудсмен бездействует в вопросе проведенных задержаний
|Участники акции протеста направляются к площади Республики, призывая к единению
|Полиция: После принятия решения о прекращении собраний, все действия организаторов акции протеста незаконны, а участники митинга обязаны покинуть место его проведения
|Карен Карапетян: Пашинян пришел не с целью провести переговоры, а – продиктовать свои условия
|Жена Никола Пашиняна не имеет информации о месте его нахождения
|Задержан Никол Пашинян, идет разгон шествия
|Адвокат: В отношении Давида Санасаряна полицейские применили силу
|Пашинян: Пугать нас 1-м марта означает не владеть ситуацией в стране
|Встреча Саргсян-Пашинян закончилась, так и не начавшись: Стороны остались при своем мнении
|В гостинице Мариотт началась встреча Саргсян-Пашинян
|Продюсер программы «Азатутюн ТВ» избит полицейскими
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 23 апреля
|Саргсян встретится с Пашиняном в Марриотте
|Акции неповиновения в Ереване и по всей территории Армении продолжатся
|Пашинян: Переговоры могут вестись по одной повестке – отставка Сержа Саргсяна
|Шарль Азнаур предложил собраться за столом диалога
|Пашинян - Саргсяну: Народ взял власть в свои руки – моим задержанием вопрос не решится, а ситуация еще больше обострится
|Налбандян провел встречу с послами, аккредитованными в Армении
|Александр Лапшин: Смена власти в Армении возможна, только если организаторами митингов не является эта же власть
|Санасарян призвал народ не платить за коммунальные услуги
|Задержан координатор инициативы «Откажи Сержу» Армен Григорян
|Пять человек задержаны СК по подозрению в хулиганстве, еще трое арестованы
|Президент Армении надеется на диалог с Пашиняном
|Общественный совет Армении призывает власть и оппозицию к диалогу
|Многолюдное шествие протеста стартовало в Гюмри: Подвергнут приводу Левон Барсегян
|Президент Армении пришел на площадь Республики к участникам акции протеста
|Армия обороны НКР: 21 апреля армия ВС Азербайджана начала активно нарушать режим перемирия
АрмИнфо. Многотысячное протестное шествие с площади Нжде, где в полицейском участке находятся арестованные депутаты НС, двинулось к центральной площади Республики. Перед огромной мирной толпой митингующих, насчитывающей как минимум 50 тыс человек идут представители Армянской Апостольской церкви. Святые отцы выразили желание возглавить шествие во избежание кровопролития.
Тут на главной площади Еревана в 19.00 должен состояться митинг протеста.
|Раффи Ованисян: . Надеюсь, что в этом году 24 апреля станет днем, когда мы будем праздновать победу граждан Армении
|Известные армянские артисты Мкртич Арзуманян и Эрна Юзбашян отказались от врученного им Сержем Саргсяном звания <Народный артист Армении>
|АО НКР отреагировала на заявление Азербайджана о том, что ситуация на передовой мирная
|ЕС призвал власти уважать право граждан на свободу собраний и незамедлительно освободить задержанных
|Партия «Елк» требует немедленно освободить задержанных депутатов
|АРФ <Дашнакцутюн> призывает стороны сесть за стол переговоров
|Полиция отпустила задержанного ранее известного политолога и дипломата Степана Григоряна
|Партия "Свободные демократы" строго осуждает применение насилия в отношении мирных участников акций протеста.
|Президент Армении: События в стране достигли опасной черты, они могут привести к необратимым последствиям
|Партия "Наследие" осуждает повсеместное насилие в отношении граждан Армении
|Представители ААЦ: Главная цель нашего участия в акциях протестанедопустить столкновений
|Армяне Франции требуют власти освободить Никола Пашиняна
|Полиция Армении будет использовать все инструменты законного государственного принуждения в связи с незаконными собраниями
|Спикер Национального Собрания Армении призвал участников акций протеста к сдержанности
|Многотысячное шествие с площади Нжде двинулось к центральной площади Республики в сопровождении святых отцов
|Задержан ученый и дипломат Степан Григорян
|Армен Мартиросян исключил повторения в Армении кровавых событий марта 2008-го
|Партия "Гражданский договор" осуждает арест членов правления партии
|Ален Симоян: Серж Саргсян пришел в гостиницу Марриотт на встречу с Пашиняном, чтобы унизить оппозицию
|Партия "Оринац еркир" требует от властей Армении незамедлительно освободить арестованных депутатов Национального Собрания
|Общественные организации Армении призывают международные структуры поддержать борьбу армянского народа
|Ситуация на площади Гарегина Нжде продолжает накаляться - туда стекает всё больше людей (video)
|К офису правящей Республиканской партии стягиваются дополнительные подразделения полиции
|По положению на 14:00 в больницах столицы находится 10 пострадавших
|Прокуратура РА: Ара Баблоян проинформирован об аресте депутатов НС РА в порядке, установленном Конституцией РА
|AGBU призвал власти и демонстрантов к диалогу
|Группа лиц в гражданском с камнями и дубинками напали на мирных демонстрантов в административном округе Эребуни
|ЕС призвало власти и оппозицию к сдержанности и незамедлительному нахождению решения, посредством переговоров
|В Коллеги МО РА призвали организаторов акций протеста воздержаться от действий, которые могут стать причиной внутренней дестабилизации
|СНБ Армении заявила о применении комплекса мер для защиты от террористических и экстремистских явлений
|Люди с разных уголков столицы стягиваются в центр Еревана (video)
|Призыв Пашиняна к руководителям госведомств: «Подавайте в отставку – не разделяйте ответственность за преступления с умирающим режимом»
|Группа оперативного реагирования Защитника прав человека занимается вопросом задержанных
|Адвокат: Омбудсмен бездействует в вопросе проведенных задержаний
|Участники акции протеста направляются к площади Республики, призывая к единению
|Полиция: После принятия решения о прекращении собраний, все действия организаторов акции протеста незаконны, а участники митинга обязаны покинуть место его проведения
|Карен Карапетян: Пашинян пришел не с целью провести переговоры, а – продиктовать свои условия
|Жена Никола Пашиняна не имеет информации о месте его нахождения
|Задержан Никол Пашинян, идет разгон шествия
|Адвокат: В отношении Давида Санасаряна полицейские применили силу
|Пашинян: Пугать нас 1-м марта означает не владеть ситуацией в стране
|Встреча Саргсян-Пашинян закончилась, так и не начавшись: Стороны остались при своем мнении
|В гостинице Мариотт началась встреча Саргсян-Пашинян
|Продюсер программы «Азатутюн ТВ» избит полицейскими
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 23 апреля
|Саргсян встретится с Пашиняном в Марриотте
|Акции неповиновения в Ереване и по всей территории Армении продолжатся
|Пашинян: Переговоры могут вестись по одной повестке – отставка Сержа Саргсяна
|Шарль Азнаур предложил собраться за столом диалога
|Пашинян - Саргсяну: Народ взял власть в свои руки – моим задержанием вопрос не решится, а ситуация еще больше обострится
|Налбандян провел встречу с послами, аккредитованными в Армении
|Александр Лапшин: Смена власти в Армении возможна, только если организаторами митингов не является эта же власть
|Санасарян призвал народ не платить за коммунальные услуги
|Задержан координатор инициативы «Откажи Сержу» Армен Григорян
|Пять человек задержаны СК по подозрению в хулиганстве, еще трое арестованы
|Президент Армении надеется на диалог с Пашиняном
|Общественный совет Армении призывает власть и оппозицию к диалогу
|Многолюдное шествие протеста стартовало в Гюмри: Подвергнут приводу Левон Барсегян
|Президент Армении пришел на площадь Республики к участникам акции протеста
|Армия обороны НКР: 21 апреля армия ВС Азербайджана начала активно нарушать режим перемирия
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
|Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
|Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Посол России: Надеемся, Армения сможет стать тем самым “мостом сотрудничества” между ЕС и ЕАЭС, между Западом и Востоком
|Александр Искандарян : Брать предвыборные взятки и надеяться на революцию невозможно
|Рубен Шугарян: Интернационализация человеческой совести в отношении Арцаха нуждается в масштабировании
|Манвел Саркисян: За 25 лет люди потихоньку осознали, что они занимаются ерундой
|Левон Алтунян: Мы строим новую архитектуру армянской медицины
|Алексей Коломиец : В отличие от Михаила Саакашвили путь Юлии Тимошенко в президенты Украины фактически открыт
|Пашинян - Саргсяну: Народ взял власть в свои руки – моим задержанием вопрос не решится, а ситуация еще больше обострится
|Пашинян призвал участников акции протеста не поддаваться на провокации и не оскорблять представителей Полиции
|Эдвард Налбандян и Алан Дункан обсудили вопросы развития армяно-британского сотрудничества
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Киро Маноян: Диаспора и АРФ "Дашнакцутюн" никогда не были против установления армяно-турецких отношений
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|ТОО "АлмаДК" представило свою продукцию на выставке вооружений "ArmHiTec-2018" в Ереване
|Серж Саргсян руководящему составу ВС: Коррупция стала злом как для нашего государства, так и для нашей армии
|Ереван: Отсутствие надлежащей международной реакции на территориальные претензии Алиева к Армении, вдохновило его на большие требования
|Минздрав Армении считает "Арменикум" эффективным препаратом и делает все возможное для увеличения его производства и повышения международного признания
|В Ереване завершилось совместное заседание комиссий по внешним вопросам парламентов Армении и России
|Правящая партия Армении отреагировала на критику посла США в РА
|ЕСПЧ обязал Армению выплатить 48 тысяч евро членам организации "Свидетели Иеговы"
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Ваграм Багдасарян: Все представители РПА должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа Саргсяна
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Саркисян и Клаар отметили важность надлежащей реакции международного сообщества на милитаристские заявления Баку
|Ара Казарян: Согласно новой Конституции Армении, 4-го президента должно избирать Национальное Собрание
|Эдмон Марукян: Главной целью партии "Лусавор Айастан" является построение европейской модели государства в Армении
|Российский эксперт советует Степанакерту перенять опыт курдов Африн в Карабахе
|Радев: Армения и Болгария могут воспользоваться потенциалом мультимодальных перевозок через Черное море и Персидский залив
|В Армении будут применяться международные стандарты дорожных знаков и сигналов
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Эдуард Шармазанов указал на оcновные месседжи визита Сержа Саргсяна во Францию и его выступления в ПАСЕ
|С трибуны ПАСЕ Серж Саргсян ответил на вопросы азербайджанских делегатов
|Посольство Армении о запрете въезда Заруи Постанджян в Грузию: Каждая страна сама решает, кого ей впускать на свою территорию
|Армения и Таджикистан отменяют визовый режим
|Каро Пайлян заявил о том, что информацию о предстоящих погромах армян Европы он получил устно
|Долларовый транш облигаций Америабанка прошел листинг на бирже Nasdaq OMX Armenia
|Блок "Царукян" не будет выдвигать кандидатуру на пост президента Армении в 2018 году