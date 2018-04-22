Воскресенье, 22 Апреля 2018 17:27

АрмИнфо. Многотысячное протестное шествие с площади Нжде, где в полицейском участке находятся арестованные депутаты НС, двинулось к центральной площади Республики. Перед огромной мирной толпой митингующих, насчитывающей как минимум 50 тыс человек идут представители Армянской Апостольской церкви. Святые отцы выразили желание возглавить шествие во избежание кровопролития.

Тут на главной площади Еревана в 19.00 должен состояться митинг протеста.