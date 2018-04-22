Воскресенье, 22 Апреля 2018 17:19

АрмИнфо.В Ереване полицией арестован ученый-физик, один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и бывший посол Армении в России Степан Григорян. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Позже стало известно, что Степан Григорян находился на мирной акции протеста на Площади Республики, где и был арестован полицейскими.

Омбудсмен Армении Арман Татоян потребовал незамедлительно отпустить Степана Григоряна.