Воскресенье, 22 Апреля 2018 16:13

АрмИнфо. По положению на 14:00 в больницах столицы находится 10 пострадавших, 7 из них поступили сегодня. Об этом говорится в сообщении Минздрава Армении, поступившем в АрмИнфо.

“Состояние 7 пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное, 3 – средней тяжести”, - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало АрмИнфо, группа лиц в гражданском с дубинками и камнями напали на мирных демонстрантов в административном округе Эребуни. Полиция не предприняла никаких мер для защиты демонстрантов от откровенных криминальных действий молодчиков.

Отметим, что через час после того, как провалились переговоры между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном, полиция начала силовой разгон акции протеста в административном округе Эребуни. Пашинян, Мирзоян и Микаелян были похищены правоохранителями с места собраний. Принято решение о задержании всех трех депутатов. Меж тем акции протеста в столице не прекращаются, возникают столкновения между полицией и участниками акций протеста.

Основная мааса протестующий подошла к отделению полиции округа Шенгавит, где предположительно находятся лидер движения Пашинян и еще Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

По положению на 15:00 часов приводу подвергнуто уже 192 человек.