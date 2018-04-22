Воскресенье, 22 Апреля 2018 16:06

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Республики Армения Ара Баблоян поставлен в известность об аресте депутатов НС РА в порядке, установленном Конституцией РА. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РА.

В сообщении ведомства отмечено, что депутаты Нацсобрания РА Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были задержаны Специальной следственной службой РА на основании нарушения ряда пунктов Закона РА «О свободе собраний». В частности, с 13 апреля проводя митинги, организаторы пренебрегали ограничениями уполномоченных органов –Мэрии Еревана, а с 19 по 22 апреля в разных административных округах Еревана организовывались митинги, о проведении которых, согласно закону, не были информированы уполномоченные органы.

Отметим, что через час после того, как провалились переговоры между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном, полиция начала силовой разгон акции протеста в административном округе Эребуни. Пашинян, Мирзоян и Микаелян были силой похищены правоохранителями с места собраний. Меж тем акции протеста в столице не прекращаются.

По положению на 13:00 часов приводу подвергнуто уже 49 человек.-