Воскресенье, 22 Апреля 2018 15:52

АрмИнфо. Всеобщий армянский благотворительный союз (AGBU) выступил с заявлением по ситуации в Армении.

В сообщении организации отмечается, что они внимательно следят за ситуацией в Армении. "Диаспора внимательно следит за этими событиями. Мы поддерживаем право граждан на свободу слова и мирных собраний - эти ценности являются основой демократии и строительства демократической наций. Несмотря на озабоченность уровнем недовольства в Армении, нас воодушевляет степень участия, особенно уровень вовлеченности молодых граждан нашей страны", - отмечается в заявлении AGBU.

При этом подчеркивается, что Армения осуществляет процесс перехода от президентской к парламентской республике, которая призвана предоставить гражданам страны больше возможностей с точки зрения их участия в процессе принятия решений в стране. "Учитывая значительные внутренние и внешние вызовы, с которыми сталкивается Армения, AGBU призывает заинтересованные стороны к конструктивному диалогу, открытому обсуждению вопросов, вызывающих интерес всех армян, и конструктивной работе над поиском решений. Только совместными усилиями мы преодолеем проблемы, стоящие перед нашей нацией", - говорится в заявлении AGBU.