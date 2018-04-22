Воскресенье, 22 Апреля 2018 15:33

АрмИнфо.Группа лиц в гражданском с камнями и дубинками напали на мирных демонстрантов в административном округе Эребуни.

От действий неизвестных пострадали несколько человек. Они также разбили машины демонстрантов. Полиция не предприняла никаких действий для защиты мирных демонстрантов от незаконных действий криминальных молодчиков. В ходе инцидента пострадали также журналисты.

Напряженная ситуация сложилась также у отдела полиции в Шенгавите, где находятся двое из трех задержанных депутатов – Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Место нахождения лидера движения “Сделай шаг”, депутата Никола Пашиняна до сих пор неизвестно.

Отметим, что через час после того, как провалились переговоры между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном, полиция начала силовой разгон акции протеста в административном округе Эребуни. Пашинян, Мирзоян и Микаелян были похищены правоохранителями с места собраний. Принято решение о задержании всех трех депутатов. Меж тем акции протеста в столице не прекращаются, возникают столкновения между полицией и участниками акций протеста.

По положению на 15:00 часов приводу подвергнуто уже 192 человек.