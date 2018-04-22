Воскресенье, 22 Апреля 2018 15:24

АрмИнфо. Делегация ЕС в Армении и послы стран - членов Европейского Союза выступили со срочным заявлением.

“ЕС приветствует инициативу президента Армении Армена Саркисяна установить диалог между властью и демонстрантами. Вместе с тем, ЕС обеспокоен тем, что коротко-срочной встречей между премьер-министром Сержем Саргсяном и депутатом Николом Пашиняном не удалось избежать дальнейшего обострения напряженности. ЕС подтверждает важность того, чтобы все стороны проявили сдержанность и ответственность, а также стремились найти незамедлительное решение посредством переговоров”, - говорится в заявлении ЕС, поступившем в АрмИнфо.

Отметим, что через час после того, как провалились переговоры между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном, полиция начала силовой разгон акции протеста в административном округе Эребуни. Пашинян, Мирзоян и Микаелян были похищены правоохранителями с места собраний. Принято решение о задержании всех трех депутатов. Меж тем акции протеста в столице не прекращаются, возникают столкновения между полицией и участниками акций протеста.

По положению на 15:00 часов приводу подвергнуто уже 192 человек.