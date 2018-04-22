Воскресенье, 22 Апреля 2018 15:10

АрмИнфо. Коллегия Минобороны Армении выступила с заявлением в связи с акциями протеста в республике, в котором выразила глубокую озабоченность в связи с происходящим в последние дни в Ереване.

В поступившем в АрмИнфо заявлении отмечается, что Вооруженные силы Армении находятся вне политических процессов и каждый час обеспечивают защиту, безопасность, территориальную целостность и неприкосновенность границ Республики. “Тем не менее, очевидно, что организация массовых мероприятий с нарушением закона, попытки захватить единственную законную власть, сформированную в соответствии с буквой закона, и ультиматум, представленный премьер-министру, чреваты непредсказуемыми развитиями, которые могут серьезно повлиять на обострение ситуации на границе, признаки которой уже наблюдаются. Согласно разведданным, военно-политическое руководство Азербайджана рассматривает внутриполитические развития в Армении в качестве важного фактора для начало новой военной авантюры в отношении Арцаха. Дальнейшее обострение ситуации способствует этому. Попытки захватить власть, блокировать государственные учреждения, блокировать маршруты общественного транспорта, парализовать систему государственного управления и нарушить нормальную жизнь, неизбежно приведут к эскалации военных задач, стоящих перед нами. Для обеспечения защиты государство необходимо обеспечить стабильное и гармонизированное взаимодействие всех государственных структур”, - говорится в заявлении коллегии.

При этом в заявлении подчеркивается, что несомненно, армянская армия способна противостоять любым поползновениям противника, однако внутренняя нестабильность является фактором, который при возможных нежелательных развитиях может лишь отрицательно сказать на выполнение задач обороны, и отрицательно сказаться на процессе мобилизации при переходе государства от мира к войне.

В Коллеги МО РА призвали организаторов акций протеста воздержаться от таких действий, который могут стать причиной внутренней дестабилизации.

Под заявлением подписались министр обороны Виген Саркисян, начальник ГШ ВС РА Мовсес Акопян, Исполняющий обязанности начальника ЦУП, генерал-полковник Микаел Арутюнян.