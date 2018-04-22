Воскресенье, 22 Апреля 2018 14:44

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении выступила с очередным заявлением. Согласно сообщению СНБ РА, в последние дни в условиях активизации преступлений, направленных против конституционного строя и усиления атмосферы нетерпимости в республике, со стороны различных лиц и групп, продолжается организационная деятельность, направленная на планирование новых преступлений, угрожающих национальной безопасности Республики Армения.

“СНБ Армении вновь предупреждает, что эти люди и их пособники, которые надеются воспользоваться сложившейся ситуацией, находятся в поле зрения Службы национальной безопасности Армения. Более того, принимаются соответствующие оперативно-разведывательные мероприятия для защиты государственной и общественной безопасности от незаконных посягательств. В целях устранения причин и условий, способствующих возникновению угроз национальной безопасности, СНБ в полной мере использует весь комплекс контрмер, предусмотренный законом для защиты от террористических и экстремистских явлений и других опасных действий”, - говорится в заявлении СНБ Армении.