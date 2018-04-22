Воскресенье, 22 Апреля 2018 14:27

АрмИнфо.Люди с разных уголков столицы стягиваются в центр Еревана. Поток людей и машин, спускающихся в центр города не прекращается. Люди сходят с маршруток и пешком идут к площади Республики, где сегодня в 19:00 намечен митинг оппозиции. Люди скандируют: “Присоединяйтесь! Сегодня решается судьба нашего народа”, “Никол!”, “Сержик уходи”. Люди настроены достаточно решительно.

Примечательно, что в разных частях города происходят столкновения между стражами порядка и участниками акции протеста “Сделай шаг, откажи Сержу”.

Отметим, что через час после того, как провалились переговоры между премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном, полиция начала силовой разгон акции протеста в административном округе Эребуни. Пашинян, Мирзоян и Микаелян были похищены правоохранителями с места собраний. Меж тем акции протеста в столице не прекращаются.

По положению на 13:00 часов приводу подвергнуто уже 49 человек.