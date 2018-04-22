Воскресенье, 22 Апреля 2018 14:22

АрмИнфо.“Призываю всех граждан, а также тех, кто считает себя оппозицией, выйти на улицы”, - говорится в заявлении задержанного Полицией лидера протестного движения Никола Пашиняна, распространённого на его странице в социальной сети Фейсбук. Тем временем, митингующие шествием направляются в сторону Шенгавитского отделения полиции, где по различным данным содержится лидер оппозиционного движения Никол Пашинян.

Как отмечает Пашинян, до отставки Сержа Сагсяна осталось очень мало времени. В своем обращении к протестующим, оппозиционер призывает выйти на улицу и децентрализоваться. “Министров, глав различных госведомства, депутатов от РПА и руководителей Полиции призываю подать в отставку – не разделяйте ответственность за преступления с умирающим режимом”, - пишет Никол Пашинян.

В настоящее время спецподразделения Полиция РА перекрывают доступы к площади Республики. Одновременно силы правопорядка активно задерживают и увозят граждан и собравшихся на площади, активистов, которые выражают поддержку движению. Некоторые митингующие молятся, взывая к Богу.