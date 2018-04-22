Воскресенье, 22 Апреля 2018 12:13

АрмИнфо. Жена Никола Пашиняна узнала о задержании мужа придя на место события. На вопрос журналистов о том, обговаривался ли какой-либо сценарий при таком развитии событий, она ответила: “Нет”.

Анна Акопян надеется получить информацию о Николе Пашиняне от участников акции протеста и журналистов.

Судя по разговорам участников акции, они намерены вновь собраться на площади Республики и продолжить акции простеста.