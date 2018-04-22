Воскресенье, 22 Апреля 2018 11:44

АрмИнфо.Лидер протестного движения, депутат парламента Никол Пашинян задержан правоохранительными органами, несмотря на свою депутатскую неприкосновенность.

Это произошло в ходе шествия по улице Арцаха столичного района Эребуни. Полиция в спецобмундировании перекрыла путь шествию. Полицейские начали применять спецсредства, дымовые шашки.

Полиция в масках задержала еще несколько участников митинга из окружения Никола Пашиняна, в том числе и других депутатов парламента Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

Сегодня утром в районе 09.00 было зафиксировано прибытие новых сил спецназа автобусами в Ереван.

Ситуация накаляется. Полицейские начали разгон мирной демонстрации. К месту событий начали подъезжать кареты скорой помощи. Вывозят первых раненных.

Полиция обвиняет депутаов в организации незаконных действий.