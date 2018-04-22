Воскресенье, 22 Апреля 2018 11:25

АрмИнфо.В отношении гражданского активиста, сторонника протестного движения Давида Санасаряна полицейские применили грубую силу. Об этом заявила журналистам адвокат Инесса Петросян.

Отметим, что накануне Давида Санасаряна задержали рядом с мэрией Еревана около полуночи. Как сообщил координатор Союза информированных граждан Даниел Иоаннисян на своей странице в Фейсбук, “только что возле Мэрии Давида Санасаряна подвергли приводу”. Отмечалось, что полицейские в масках остановили такси, в котором Санасарян ехал домой, заставили выйти из авто и увезли в Специальную следственную службу.

Между тем, руководителя Совета Пресс-клуба «Аспарез» Левона Барсегяна, которого накануне подвергли приводу, отпустили под подписку о невыезде из города.

На данный момент, участники акции протеста “Сделай шаг, откажи Сержу” шествием направляются в столичный район Эребуни, где, как накануне анонсировалось, начнется сегодняшняя акция гражданского неповиновения.