Воскресенье, 22 Апреля 2018 10:59

АрмИнфо. Призываю всех сегодня собраться в 19.00 на площади Республики, заявил депутат парламента Никол Пашинян, выходя из здания гостиницы “Марриот Армения”. “Наша победа необратима и будет она исторической”, - заявил он.

Как указал Пашинян, сегодня пугать его и всех протестующих “опытом 1-го марта” неоправданно. Пугать 1-м марта, как считает оппозиционер, означает, что премьер-министр Серж Сарсян “не владеет ситуацией в стране”.

Никол Пашинян еще раз обращаясь к народу, призвал всех граждан Армении увеличить масштабы гражданского неповиновения по всей республике.

Напомним, что только что закончилась встреча Саргсян-Пашинян. В начале встречи Никол Пашинян заметил, что есть недопонимание по поводу сути сегодняшней встречи. “Я пришел сюда обсуждать условия вашего мирного ухода”, - пояснил он. В свою очередь, Серж Саргсян заметив, что “это ультиматум и шантаж законной власти и государству”, а также, что Пашинян не понимает степень ответственности, не извлек уроки 1-го марта», откланялся.

Напомним, что после президентских выборов в Армении 2008 года в Ереване 1 марта произошли кровавые события. Серия протестов, против результатов состявшихся 19 февраля выборов закончилась столкновениями с органами правопорядка. В результате погибло более 10 человек около 230 человек были ранены. События эти так и не были полностью расследованы, виновные в прямом растреле демонстрантов так и не были найдены.