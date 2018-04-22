Воскресенье, 22 Апреля 2018 10:30

АрмИнфо. "Мне кажется, есть недопонимание по поводу сути нашей сегодняшней встречи",- заявил лидер протестного движения Никол Пашинян, начиная встречу с премьер-министром Сержем Саргсяном.

Как указал Пашинян, речь идет ни о диалоге, а о повестке, вокруг которой должна пройти нынешняя встреча. “Я пришел сюда обсуждать условия вашего мирного ухода”, - пояснил он.

“Это не диалог и переговоры. Это ультиматум и шантаж законной власти и государству. Мне кажется, вы не понимаете степень ответственности, и не извлекли уроки 1-го марта”,- заявил в свою очередь Серж Саргсян. “Если вы будете продолжать в том же духе, то мне придется вам посоветовать прйти в законное поле и держаться в рамках логики. В обратном случае, вся ответственность за дальнейшие последствия ляжет на вас”, - продолжил он.

Ситуация, как ответил Пашинян, в стране изменилась. По словам оппозиционера, премьер не осознает, какая в республике сложилась ситуация. “Она не та, какая была 15-20 дней назад”, - отметил он.

Как заметил Саргсян, партия, которая набрала в парламентских выборах 7-8% голосов, не имеет право говорить от имени народа. “Господа журналисты, делайте выводы сами”, - заявил Серж Саргсян представителям СМИ и откланялся.

Заявив, что Серж Саргсян “потерял чувство адекватности”, Никол Пашинян призвал всех граждан страны удвоить масштабы акций гражданского неповиновения.