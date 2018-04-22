Воскресенье, 22 Апреля 2018 10:01

АрмИнфо.В 10:00 в ереванской гостинице Мариотт началась встреча премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и лидера оппозиционного движения, депутата Никола Пашиняна.

Встреча проходит по инициативе властей. За несколько минут до встречи Пашинян в прямом эфире заявил, что переговоры пройдут по одной повестке - отставка Сержа Саргсяна, уход от власти Республиканской партии.

Он подчеркнул, что акции будут продолжены, дабы заставить власти принять условия народа. Сегодня шествие начнется в 12:30 из округа Эребуни, а в 19:00 на площади Республики состоится митинг. «Мы уже победили, остается зафиксировать эту победу»,- резюмировал Пашинян.

Отметим, что ночью был избит выпускающий редактор радио «Свобода».