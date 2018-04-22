Воскресенье, 22 Апреля 2018 09:59

АрмИнфо. Полицейские избили продюсера программы «Азатутюн ТВ» Анатолия Егиазаряна на площади Гарегина Нжде в Ереване.

Как сообщает “Азатутюн” (армянское представительство «Радио Свобода), инцидент произошел тогда, когда возвращающийся домой сотрудник попытался снять на телефон, как около пятидесяти полицейских разогняют демонстрацию автомобилистов, блокирующих площадь.

Заметив, что их действия снимаются, шесть или семь полицейских напали на Егиазаряна. Отмечается, что сотрудник имел при себе удостоверение «Радио Азатутюн», показал его, при этом несколько раз предупредив, что является журналистом и представляет «Радио Азатутюн». “Не обращая внимания на все это, полицейские бросили его на землю и стали бить ногами и кулаками, в частности, в области спины и живота. Полиция оставила его валяться на земле лишь после того, как вмешались прохожие”, - говорится в заявлении.

Накануне нападению со стороны лица в гражданском подверглась журналист той же редакции «Радио Азатутюн» Арус Акопян, осуществлявшая свою профессиональную деятельность в армянском городе Арташат. Лицо в гражданской одежде, напав на Акопян, нанес ей телесные повреждения.