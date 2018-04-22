Воскресенье, 22 Апреля 2018 09:49

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 23 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 35-49 на ул. Агаси, собственные дома 1-15 на 4-ой улице Канакера, 14-24/1 на 5-ой улице Канакера, жилые дома 36/4 на ул. Саркаваги и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 15-52 на ул. Царава Ахбюра, собственные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14/1 на 10-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1А, 1Б на ул. Грибоедова, жилые дома 15, 15А, 17 на ул. Н.Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 67 на ул. А.Аветисяна, 13 на ул. В.Папазяна, жилые дома 90, 98 на ул. Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Чухаджяна, Меликяна, Миракяна, Зограпа, улицы 25 и 26 села Нор Харберд, собственные дома 66-101 на 2-ой улице, 47-62 на 7-ой улице, 27-60 на 9-ой улице, 53-63, 139-154 на 11- ой улице, 61-87 на 32-ой улице, 1-21 на 33-ей улице, 1-16 на 38-ой улице, 32-60 на 40-ой улице, 3-53, 54-60 на 42-ой улице, 2-34, 25-46 на 44-ой улице Ареша; жилые дома 72 на 11- ой улице, 1, 2 на 42-ой улице Ареша; жилые дома 28, 30, 32, 34 на ул. Эребуни, жилые дома 75-82, 87 на ул. Димитрова;

10:30-16:30 частично ряды сари тага 13-19 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 на пр. Исакова, собственные

дома 37-337 в кв. "Норагюх", собственные дома 46, 46/81 на ул.

Таирова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные

дома 1-67 на ул. Арменакяна, собственные дома 301-305 на ул. Норки

Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 55-100 на 14-ой улице, 51-70 на 15-ой улице в Нор- Ареше;

11:00-17:00 жилой дом 2 на ул. П.Севака, жилые дома 1, 1Б, 3-6 на 1-ом тупике Улнеци, школа N127 и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами);

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично улица Туманяна

в городе Веди; частично улицы Ханджяна, Шаумяна в городе Арарат;

10:00-14:00 частично село Воскетап;

10:00-15:00 частично село Даракерт;

11:00-14:30 жилые дома 105, 107, 111, 113, 119 на ул. Исакова в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Далар; в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-14:00 частично улицы Камо, Андраника в городе Ехегнадзор;

10:00-16:00 частично улицы Шинарарнери, Исраеля Ори, жилые дома 34, 36 на Джермукском шоссе в городе Вайк; 11:00-16:00 частично село

Малишка;

14:30-16:00 частично село Агнджадзор; в Гегаркуникском марзе:

10:30-16:00 компании "Атом Давтян", "Сусан Манукян", "Норик Мкртчн", "Гарик Антонян", "Смбат ев вординер", "Арсен Ованнисян", "Евгине

Акобян", "Арткатекс", супермаркет "Зим", аптека 'Гедеон Рихтер" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 улица 6 общины Ширакаван в районе Ани; частично община Покр Сепасар в районе Ашоцк; в Лорийском марзе:

11:00-17:00 5-ый квартал на улице Арцах в городе Ташир;

12:00-16:00 села Саратовка и Новосельцево; в Тавушском марзе:

12:00-14:00 Тбилисское шоссе, улица Парз лич в городе Дилижан и село Техут; в Сюникском марзе:

11:00-14:00 села Гегануш, Гюмаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 села Алидзор, Аржис, Шинуайр, частично село Татев и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-16:30 частично село Тег. По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:

080000180.