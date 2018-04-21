Суббота, 21 Апреля 2018 22:17

АрмИнфо.Все области Армении без исключения встали на ноги. Об этом 21 апреля на митинге на площади Республики заявил лидер инициативы «Сделай шаг», депутат Никол Пашинян.

При этом он подчеркнул, что завтра акция протеста стартует в 11:00 часов, в административном округе Эребуни. При этом он не указал, в какой точке именно. Но он подчеркнул, что акции должны получить новые масштабы. «Чем масштабнее будут наши акции неповиновения, тем прочнее будут наши позиции на переговорах», - сказал депутат.

После акций протеста, их участники вновь соберутся на митинг на площади Республики в 19:00.

Между тем, как сообщает сайт президента Армении, Армен Саркисян после встречи с Николом Пашиняном на площади Республики направился в резиденцию премьер-министра, где встретился с Сержем Саргсяном. Подробности встречи не сообщаются.