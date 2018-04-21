Суббота, 21 Апреля 2018 22:03

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян во время разговора выразил обеспокоенность ситуацией в стране. Об этом 21 апреля на митинге на площади Республики заявил лидер инициативы «Сделай шаг», депутат Никол Пашинян, коснувшись разговора с президентом Армении Арменом Саркисяном, состоявшимся сегодня на площади перед началом митинга.

«Я сказал, что собравшиеся здесь люди также обеспокоены ситуацией в Армении, и даже знают как развеять это беспокойство. Решение вопроса в уходе Сержа Саргсяна», - сказал депутат. По его словам, после этого Саркисян спросил, «то есть вы утверждаете, что нет нужды говорить и вести переговоры?». «На что я ответил, что вчера на митинге я выразил позицию, что мы готовы обсудить условия мирной передачи власти. Я сказал президенту сегодня, что мы готовы вести переговоры вокруг предложенной нами повестки. По сути, он спросил, где и какими должны быть эти переговоры по моему представлению. На что я сказал, что не могу пригласить Сержа Саргсяна на площадь Республики, так как не могу гарантировать, что ситуация не выйдет из под контроля. Встреча также не может проходить в каком-либо правительственном здании. Я сказал, что переговоры возможны на нейтральной территории. Я четко подчеркнул, что единственная тема переговоров – отстранение Саргсяна от власти, и плавная ее передача. Иной повестки не может быть», - сказал депутат.

При этом Пашинян представил свой подход того, как это должно произойти. По его словам, сначала Саргсян должен быть отстранен от должности премьера, затем, Национальное Собрание будет выбирать кандидата в премьеры, выбранного народом, здесь на площади, затем будет сформировано временное правительство и созданы законодательные гарантии о проведении внеочередных парламентских выборов.

При этом Пашинян попросил митингующих уполномочить его вести переговоры от имени народа. На что получил положительный ответ участников митинга.

«Армен Саркисян также выразил обеспокоенность о возможных проявлениях насилия. На это я сказал, что официально гарантирую, что с нашей стороны мы исключаем какое-либо насилие, так как ведем политику распахнутых рук», - отметил Пашинян.

В заключении депутат подчеркнул, что в случае применения насилия в отношении демонстрантов, вся ответственность ляжет на плечи Армена Саркисяна, который является гарантом Конституции