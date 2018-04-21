Суббота, 21 Апреля 2018 21:58

АрмИнфо. Великий шансонье Шарль Азнаур выступил с заявлением по поводу складывающейся в Армении ситуации и призвал стороны сесть за стол перегововров.

«Хотя я по долгу деятельности нахожусь далеко, мое сердце всегда с Арменией. Я очень озабочен сложившейся в Армении ситуацией. Я предлагаю всем сторонам собраться за столом диалога с целью избежания любого насилия. Каждый должен пойти на уступки, чтобы сохранить единство нации, оставаясь верными столь важным для нас ценностям гуманизма и демократии. Мое самое сильное желание состоит в том, чтобы молодежь нашла свое место и процветала в процветающей и мирной Армении», - заявил Азнавур.