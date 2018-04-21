Суббота, 21 Апреля 2018 21:25

АрмИнфо.Каждый новый день приходится доказывать, что начавшиаяся в Армении ненасильственная «бархатная революция» непоколебима и победа неизбежна. Об этом 21 апреля на митинге на площади Республики заявил лидер инициативы «Сделай шаг», депутат Никол Пашинян.

Пашинян в очередной раз призвал министров обороны, руководителя Полиции и главу СНБ обратиться к Сержу Саргсяну и объяснить, и что народ взял власть в свои руки, что его задержанием вопрос не решится, а ситуация еще больше обострится: «И те гарантии, которые здесь существуют при моем присутствии, при моем отсутствии перестанут существовать. Г-н Георгий Кутоян, Владимир Гаспарян и Виген Саркисян пойдите и объясните ему, что лучше было бы, если бы он без всяких излишеств прямо сегодня подал в отставку, так как он не может быть премьером Армении. Я говорю со всей серьезностью, что дальнейшее пребывание Саргсяна у власти создает угрозу для Национальной безопасности Армении. Г-н Кутоян пойдите и объясните ему это. Это не будет предательством с вашей стороны. Будет предательством, если вы этого не сделаете. Он должен уйти, другого выхода нет».

При этом Пашинян добавил, что даже если его сегодня задержат, то всё равно вынуждены будут привести в Национальное собрание, где он должен будет выступить с заявлением. По его словам, этот день будет решающим для всех, намекнув на массовую парализацию улиц столицы.

Депутат также отметил, что они не поддадутся на провокации, и даже разгром имущества демонстрантов не выбьет их из колеи. Пашинян обещал, что весь ущерб в будущем будет возмещен. «Если вас ударят по правой щеке, подставьте левую. Но не поддавайтесь на провокацию», - сказал он.