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|Многолюдное шествие протеста стартовало в Гюмри: Подвергнут приводу Левон Барсегян
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|Армия обороны НКР: 21 апреля армия ВС Азербайджана начала активно нарушать режим перемирия
|Туск и Юнкер в поздравлении Саргсяну: Верим, что власти Армении сделают всё, чтобы уважать право граждан на свободу собраний мирным путём
|Лидер протестного движения в Армении ждет президента страны на Площади Республики
|Участники акции протеста дошли до Площади Республики, где состоится очередной митинг
|Президент Армении готов встретиться с лидером протестного движения в целях снижения напряжения
|Серж Саргсян ответил на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс»
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|Координатор движения "Сделай шаг.Oткажи Сержу" находится в Специальной следственной службе: ряд депутатов от РПА начали активную деятельность
|Женщина за рулем автомобиля полицейским: "Если толкаете, то толкайте до самого дома"
|ППА: Любое проявление насилия приведет к непредсказуемым и опасным последствиям
|АРФД, "Процветающая Армения" и "Оринац Еркир" призывают власти и митингующих начать диалог для преодоления сложившейся ситуации без потрясений
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АрмИнфо.Каждый новый день приходится доказывать, что начавшиаяся в Армении ненасильственная «бархатная революция» непоколебима и победа неизбежна. Об этом 21 апреля на митинге на площади Республики заявил лидер инициативы «Сделай шаг», депутат Никол Пашинян.
Пашинян в очередной раз призвал министров обороны, руководителя Полиции и главу СНБ обратиться к Сержу Саргсяну и объяснить, и что народ взял власть в свои руки, что его задержанием вопрос не решится, а ситуация еще больше обострится: «И те гарантии, которые здесь существуют при моем присутствии, при моем отсутствии перестанут существовать. Г-н Георгий Кутоян, Владимир Гаспарян и Виген Саркисян пойдите и объясните ему, что лучше было бы, если бы он без всяких излишеств прямо сегодня подал в отставку, так как он не может быть премьером Армении. Я говорю со всей серьезностью, что дальнейшее пребывание Саргсяна у власти создает угрозу для Национальной безопасности Армении. Г-н Кутоян пойдите и объясните ему это. Это не будет предательством с вашей стороны. Будет предательством, если вы этого не сделаете. Он должен уйти, другого выхода нет».
При этом Пашинян добавил, что даже если его сегодня задержат, то всё равно вынуждены будут привести в Национальное собрание, где он должен будет выступить с заявлением. По его словам, этот день будет решающим для всех, намекнув на массовую парализацию улиц столицы.
Депутат также отметил, что они не поддадутся на провокации, и даже разгром имущества демонстрантов не выбьет их из колеи. Пашинян обещал, что весь ущерб в будущем будет возмещен. «Если вас ударят по правой щеке, подставьте левую. Но не поддавайтесь на провокацию», - сказал он.
|Саргсян встретится с Пашиняном в Марриотте
|Акции неповиновения в Ереване и по всей территории Армении продолжатся
|Пашинян: Переговоры могут вестись по одной повестке – отставка Сержа Саргсяна
|Шарль Азнаур предложил собраться за столом диалога
|Пашинян - Саргсяну: Народ взял власть в свои руки – моим задержанием вопрос не решится, а ситуация еще больше обострится
|Налбандян провел встречу с послами, аккредитованными в Армении
|Александр Лапшин: Смена власти в Армении возможна, только если организаторами митингов не является эта же власть
|Санасарян призвал народ не платить за коммунальные услуги
|Задержан координатор инициативы «Откажи Сержу» Армен Григорян
|Пять человек задержаны СК по подозрению в хулиганстве, еще трое арестованы
|Президент Армении надеется на диалог с Пашиняном
|Общественный совет Армении призывает власть и оппозицию к диалогу
|Многолюдное шествие протеста стартовало в Гюмри: Подвергнут приводу Левон Барсегян
|Президент Армении пришел на площадь Республики к участникам акции протеста
|Армия обороны НКР: 21 апреля армия ВС Азербайджана начала активно нарушать режим перемирия
|Туск и Юнкер в поздравлении Саргсяну: Верим, что власти Армении сделают всё, чтобы уважать право граждан на свободу собраний мирным путём
|Лидер протестного движения в Армении ждет президента страны на Площади Республики
|Участники акции протеста дошли до Площади Республики, где состоится очередной митинг
|Президент Армении готов встретиться с лидером протестного движения в целях снижения напряжения
|Серж Саргсян ответил на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс»
|Напряженная ситуация складывается на автомобильной дороге Эчмиадзин
|Участники акции «Сделай шаг, откажи Сержу» вновь проходят по главному проспекту Еревана
|Координатор движения "Сделай шаг.Oткажи Сержу" находится в Специальной следственной службе: ряд депутатов от РПА начали активную деятельность
|Женщина за рулем автомобиля полицейским: "Если толкаете, то толкайте до самого дома"
|ППА: Любое проявление насилия приведет к непредсказуемым и опасным последствиям
|АРФД, "Процветающая Армения" и "Оринац Еркир" призывают власти и митингующих начать диалог для преодоления сложившейся ситуации без потрясений
|Дополнительные силы полиции стягиваются к перекрестку проспекта Маштоца и улицы Пушкина
|СНБ Армении отмечает тенденции роста террористических и радикальных проявлений на территории республики: Задержаны 6 человек
|Гаро Пайлан в парламент Турции представил законопроект о признании Геноцида армян и предоставлении гражданства потомкам жертв геноцида
|СКП: сложившаяся в Армении ситуация грозит безопасности государства
|ИТ-компания E-World готова трудоустроить полицейских в случае перехода на сторону митингующего народа
|В Армении происходят исторические события, вызванные накопленной десятилетиями социальной несправедливостью
|Бако Саакян выступил с заявлением по ситуации в Армении
|Протестное движение в Армении набирает обороты (video)
|Полиция продолжает насильственный разгон акций протеста оппозиционного движения (video)
|МО Армении предупреждает о возможности пресечения любой попытки блокирования здания оборонного ведомства
|За истекшую неделю противник 320 раз нарушал режим перемирия
|Госдеп США выступил с заявлением касательно ситуации в Армении
|Член Палаты Представителей Конгресса США Адам Шифф надеется на мирное разрешение ситуации в Армении
|Омбудсмен РА: В Армении сложилась крайне напряженная ситуация
|Саакашвили призвал власти Армении начать диалог с демонстрантами
|Фракция "Елк": Правоохранительные органы Армении проявляют в отношении подвергшихся приводу многочисленных граждан страны неправомерное и жестокое отношение
|Полиция и Пашинян пришли к компромиссу: Акция продолжается
|Шахматисты Армении выразили свою поддержку Сержу Саргсяну
|Голливуд присоединяется к Николу Пашиняну
|Вице-премьер РА: Вашингтон высоко оценивает мирный характер акций в Армении
|Серж Саргсян призвал Никола Пашиняна к незамедлительному диалогу: Пашинян будет обсуждать лишь условия отставки Саргсяна
|С участием полномочных представителей Госдепа и Конгресса состоялись обсуждения относительно продолжения содействия США программе по разминированию Арцаха
|Серж Танкян пока воздержался от поездки в Армению
|Шествие оппозиции, несмотря на дождь продолжается: Полиция применяет жесткие меры, ночью были разбиты машины оппозиционеров
|Никол Пашинян: Я пойду на переговоры с властью только в том случае, если Серж Саргсян подаст в отставку
|Глава МИД: международные структуры и страны-партнеры хорошо проинформированы о происходящем в Армении
|НПА поддержала митингующих: <Мы уверены, что это движение увенчается победой>
|Завтра поддержать демонстрантов в Армению приедет Серж Танкян
|СНБ Армении раскрыла и предотвратила попытку кибератаки против ряда органов госуправления
|Представитель ОБСЕ призвал участников митингов в Ереване к конструктивному диалогу
|Больше грузовики полностью перекрыли дорогу к аэропорту <Звартноц>
|Палата адвокатов Армении призывает действовать только в рамках принципов правового государства и демократии
|Организация <Защита прав без границ> заявила о преследовании активиста Давида Петросяна
|Первый заметитель председателья правительства РА Карен Карапетян вызвался быть организатором площадки для диалога с оппозицией
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