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АрмИнфо.Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с послами зарубежных государств, аккредитованных в РА. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.
Коснувшись проходящих в республике более недели акций протеста, Налбандян заметил, что они не только гарантированы законом, но и обеспечиваются должным образом. <Понятно, что действия правоохранителей в эти дни были не просто соразмерными, но и во многих случаях более чем сдержанными. Соразмерные и профессиональные действия полицейских в эти дни также результат многолетнего сотрудничества с ОБСЕ и другими международными организациями>, - сказал армянский министр.
При этом он добавил, что как и подчеркивается в многочисленных заявлениях полиции, митинги и шествия проводились со множеством нарушений, и, в первую очередь, нарушался закон о Свободе проведения митингов, что ставило под угрозу общественный порядок, безопасность граждан и их право. Налбандян подчеркнул, что нарушалось право граждан на свободное передвижение, были попытки проникнуть в образовательные учреждения и нарушить их естественную работу, был причинен ущерб частному и государственному имуществу.
Глава МИД Армении также привлек внимание послов на заявление премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, в котором он призывает к политическому диалогу демонстрантов.
На встрече присутствовал также руководитель экспертной группы по правовым реформам в Армении Вардан Погосян, который представил положения закона о Свободе проведения собраний и указал на допущенные в ходе акций протеста нарушения.
Со стороны нескольких послов было подчеркнуто, что они согласны с министром в том, что власти предприняли все меры по надлежащему обеспечению права о проведении собраний, а также о соразмерных действиях полицейских , отметив важность обеспечения мирной сути собраний и политического диалога.
В заключении Налбандян подтвердил, что уважение основополагающих свобод, укрепление демократических институтов, свобода слова и собраний являются ценным и бесповоротным достижением Армении.
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|Общественный совет Армении призывает власть и оппозицию к диалогу
|Многолюдное шествие протеста стартовало в Гюмри: Подвергнут приводу Левон Барсегян
|Президент Армении пришел на площадь Республики к участникам акции протеста
|Армия обороны НКР: 21 апреля армия ВС Азербайджана начала активно нарушать режим перемирия
|Туск и Юнкер в поздравлении Саргсяну: Верим, что власти Армении сделают всё, чтобы уважать право граждан на свободу собраний мирным путём
|Лидер протестного движения в Армении ждет президента страны на Площади Республики
|Участники акции протеста дошли до Площади Республики, где состоится очередной митинг
|Президент Армении готов встретиться с лидером протестного движения в целях снижения напряжения
|Серж Саргсян ответил на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс»
|Напряженная ситуация складывается на автомобильной дороге Эчмиадзин
|Участники акции «Сделай шаг, откажи Сержу» вновь проходят по главному проспекту Еревана
|Координатор движения "Сделай шаг.Oткажи Сержу" находится в Специальной следственной службе: ряд депутатов от РПА начали активную деятельность
|Женщина за рулем автомобиля полицейским: "Если толкаете, то толкайте до самого дома"
|ППА: Любое проявление насилия приведет к непредсказуемым и опасным последствиям
|АРФД, "Процветающая Армения" и "Оринац Еркир" призывают власти и митингующих начать диалог для преодоления сложившейся ситуации без потрясений
|Дополнительные силы полиции стягиваются к перекрестку проспекта Маштоца и улицы Пушкина
|СНБ Армении отмечает тенденции роста террористических и радикальных проявлений на территории республики: Задержаны 6 человек
|Гаро Пайлан в парламент Турции представил законопроект о признании Геноцида армян и предоставлении гражданства потомкам жертв геноцида
|СКП: сложившаяся в Армении ситуация грозит безопасности государства
|ИТ-компания E-World готова трудоустроить полицейских в случае перехода на сторону митингующего народа
|В Армении происходят исторические события, вызванные накопленной десятилетиями социальной несправедливостью
|Бако Саакян выступил с заявлением по ситуации в Армении
|Протестное движение в Армении набирает обороты (video)
|Полиция продолжает насильственный разгон акций протеста оппозиционного движения (video)
|МО Армении предупреждает о возможности пресечения любой попытки блокирования здания оборонного ведомства
|За истекшую неделю противник 320 раз нарушал режим перемирия
|Госдеп США выступил с заявлением касательно ситуации в Армении
|Член Палаты Представителей Конгресса США Адам Шифф надеется на мирное разрешение ситуации в Армении
|Омбудсмен РА: В Армении сложилась крайне напряженная ситуация
|Саакашвили призвал власти Армении начать диалог с демонстрантами
|Фракция "Елк": Правоохранительные органы Армении проявляют в отношении подвергшихся приводу многочисленных граждан страны неправомерное и жестокое отношение
|Полиция и Пашинян пришли к компромиссу: Акция продолжается
|Шахматисты Армении выразили свою поддержку Сержу Саргсяну
|Голливуд присоединяется к Николу Пашиняну
|Вице-премьер РА: Вашингтон высоко оценивает мирный характер акций в Армении
|Серж Саргсян призвал Никола Пашиняна к незамедлительному диалогу: Пашинян будет обсуждать лишь условия отставки Саргсяна
|С участием полномочных представителей Госдепа и Конгресса состоялись обсуждения относительно продолжения содействия США программе по разминированию Арцаха
|Серж Танкян пока воздержался от поездки в Армению
|Шествие оппозиции, несмотря на дождь продолжается: Полиция применяет жесткие меры, ночью были разбиты машины оппозиционеров
|Никол Пашинян: Я пойду на переговоры с властью только в том случае, если Серж Саргсян подаст в отставку
|Глава МИД: международные структуры и страны-партнеры хорошо проинформированы о происходящем в Армении
|НПА поддержала митингующих: <Мы уверены, что это движение увенчается победой>
|Завтра поддержать демонстрантов в Армению приедет Серж Танкян
|СНБ Армении раскрыла и предотвратила попытку кибератаки против ряда органов госуправления
|Представитель ОБСЕ призвал участников митингов в Ереване к конструктивному диалогу
|Больше грузовики полностью перекрыли дорогу к аэропорту <Звартноц>
|Палата адвокатов Армении призывает действовать только в рамках принципов правового государства и демократии
|Организация <Защита прав без границ> заявила о преследовании активиста Давида Петросяна
|Первый заметитель председателья правительства РА Карен Карапетян вызвался быть организатором площадки для диалога с оппозицией
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