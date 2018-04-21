Суббота, 21 Апреля 2018 21:01

АрмИнфо.Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел встречу с послами зарубежных государств, аккредитованных в РА. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Коснувшись проходящих в республике более недели акций протеста, Налбандян заметил, что они не только гарантированы законом, но и обеспечиваются должным образом. <Понятно, что действия правоохранителей в эти дни были не просто соразмерными, но и во многих случаях более чем сдержанными. Соразмерные и профессиональные действия полицейских в эти дни также результат многолетнего сотрудничества с ОБСЕ и другими международными организациями>, - сказал армянский министр.

При этом он добавил, что как и подчеркивается в многочисленных заявлениях полиции, митинги и шествия проводились со множеством нарушений, и, в первую очередь, нарушался закон о Свободе проведения митингов, что ставило под угрозу общественный порядок, безопасность граждан и их право. Налбандян подчеркнул, что нарушалось право граждан на свободное передвижение, были попытки проникнуть в образовательные учреждения и нарушить их естественную работу, был причинен ущерб частному и государственному имуществу.

Глава МИД Армении также привлек внимание послов на заявление премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, в котором он призывает к политическому диалогу демонстрантов.

На встрече присутствовал также руководитель экспертной группы по правовым реформам в Армении Вардан Погосян, который представил положения закона о Свободе проведения собраний и указал на допущенные в ходе акций протеста нарушения.

Со стороны нескольких послов было подчеркнуто, что они согласны с министром в том, что власти предприняли все меры по надлежащему обеспечению права о проведении собраний, а также о соразмерных действиях полицейских , отметив важность обеспечения мирной сути собраний и политического диалога.

В заключении Налбандян подтвердил, что уважение основополагающих свобод, укрепление демократических институтов, свобода слова и собраний являются ценным и бесповоротным достижением Армении.