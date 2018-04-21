Суббота, 21 Апреля 2018 20:38

АрмИнфо.«Это демократия - право народа высказать свое мнение», заявил в интервью АрмИнфо известный российский блогер Александр Лапшин, давая оценку сложившейся в Армении внутриполитической ситуации. Лапшин прибыл в Армению для участия в выставке In Tour Expo 2018.

Лапшин отметил, что с одной стороны, подобные события происходят не только в Армении, но и в любой более-менее демократической стране. «Другое дело, как бы это все не привело к кровопролитию. Понимаю, что правительство пытается держать все под контролем. И даже есть такое мнение, могу, конечно, ошибаться, что власти каким-то образом имеют отношение к организации этих митингов. Но в любом случае могут быть провокаторы с той и другой стороны, которые могут начать лить кровь», - сказал он.

На вопрос могут ли массовые народные демонстрации привести к смене власти в Армении, А. Лапшин отметил, что таков сценарий возможен, только если во главе организации митингов не стоят сами власти. «Это мои предположения, может я ошибаюсь. Но это выгодно властям, во-первых, чтобы показать, что страна демократическая. Тем самым, не меняя ничего, продемонстрировать, что поменялось многое. Кроме того, это метод позволить выпустить накопившийся пар, накопившийся гнев. Но я не знаю, трудно сказать на самом деле».

Возвращаясь к вопросу, не опасно ли туристу находится в Армении, Лапшин сказал: «Вот сегодня неопасно, что будет завтра – я не знаю».