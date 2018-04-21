Суббота, 21 Апреля 2018 20:22

АрмИнфо.Следственный комитет Армении задержал пять человек по подозрению в хулиганстве. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК РА, в отделении полиции Нор-Норка было начато делопроизводство по признакам ст. 258 ч.1 УК РА - очевидное неуважительное отношение к обществу и грубое нарушение общественного порядка.

В СК отмечают, что благодаря предпринятым мероприятиям выяснилось, что с 10 часов 20 апреля по 01:30 часов 21 апреля, группа лиц, игнорируя общепринятые административные нормы, моральные и правовые нормы, а также права и свободы других граждан, проявили открытое неуважение к обществу, не подчинились на призыв полицейских прекратить беззакония. <В связи с данным фактом по подозрению в хулиганстве задержаны пять человек: Х. Геворгян, Н. Назарян, Х. Хуршудян, А. Гарибян, А. Джабагян>, - говорится в сообщении СК РА.

Другим сообщением СК РА сообщает об аресте по обвинению в участии в массовых беспорядках вечером 17 апреля на перекрестке Маштоц-Туманян в Ереване трех граждан. <Грубо нарушив общественный порядок и проявив неуважение к членам общества, молодые люди ломали вывески, установленные на перекрестке, пытались сломать светофоры и дорожные знаки. Затем они камнями и металлическими предметами стали бить по подъехавшим к месту происшествия автомобилям полиции, применили насилие к полицейским, мешали работе журналистов>, - говорится в сообщении.

По данным следствия, В.Барсегян (2000 г.р), Р.Мурадян (1986 г.р) и

З.Багдатян участвовали в проходящих с 13 апреля митингах и шествиях в Ереване, вместе с другими участниками собрания периодически перекрывали улицы, мешая дорожному движению. В указанный день после шествия его участники, в том числе указанные трое лиц, возмущенные законными требованиями полиции не собираться на площадиФранции, около 23 часов отправились на перекресток проспекта Маштоца и улицы Туманяна, где начали массовые беспорядки. <Ставя под угрозу общественную безопасность, блокируя движение, уничтожили и повредили светофоры, дорожные знаки, рекламные щиты, создали реальную угрозу жизни и здоровью граждан, напали на полицейские автомобили.

В.Барсегяну, Р.Мурадяну и иЗ.Багдатяну предъявлены обвинения по ч.2 статьи 225 УК. В качестве меры пресечения избран арест>, - отмечает СК РА.