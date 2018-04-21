Суббота, 21 Апреля 2018 19:36

АрмИнфо.В Армении проходят широкомасштабные акции протеста, которые вызвали как энтузиазм, так и глубокую озабоченность, говорится в заявлении Общественного совета Армении.

В заявлении, в частности, отмечается: «Участие молодого поколения в акциях протеста может привести к положительным переменам в нашей республике, привести к различным реформам в разных политических аспектах. Для устранения причин недовольства необходимы коренные реформы. В тоже время, акции протеста имеют и отрицательную сторону, если они основаны на ультиматумах и отрицании диалога. Общественный совет считает, что президент Республики, Национальное Собрание, Правительство и общественные организации должны инициировать диалог. Общественный совет призывает организаторов акций протеста еще раз обсудить сделанное премьер-министром предложение вступить в диалог. Мы все одинаково ответственны за будущее Республики Армения, Арцаха и армянского народа, сегодняшняя ситуация требует более четкого восприятия ответственности. Диалог без предусловий является выражением политической и гражданской воли, и не имеет альтернативы.»