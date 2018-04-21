Суббота, 21 Апреля 2018 19:21

АрмИнфо.Несколько тысяч людей вышли на улицы в Гюмри. Шествие протеста стартовало с Театральной площади. Демонстранты по основным улицам города направляются в квартал Ани. Участники акции протеста вышли на улицы с требованием к третьему президенту Армении Сержу Саргсяну, сдержать свое обещание и отказаться от премьерства.

Примечательно, что с площади Театральной, где собирались участники шествия приводу был подвергнут председатель Совета Пресс-клуба «Аспарез» Левон Барсегян. Родственники не могут установить с ним связь. Он вчера выступал на митиге в Ереване и является активным участником движения.

Примечательно, что сегодня массовые акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна проходят по всей республике. Зачастую бывают серьезные столкновения между участниками акции протеста и стражами порядка.