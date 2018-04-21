Суббота, 21 Апреля 2018 19:16

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян пришел на площадь Республики к участникам акции протеста движения «Сделай шаг, откажи Сержу».

На данный момент, Саркисян ведет беседу с лидером движения «Сделай шаг», депутатом Николом Пашиняном. О чем они говорят – не ясно. Радио Азатутьюн дает только с трудом расслышанные вырванные фразы о том, что Пашинян «против вендетты» и что он поднял тему о Британском гражданстве Армена Саркисяна.

Раннее, Саркисян пригласил стороны к диалогу, для того, чтобы найти лучший выход из создавшейся ситуации: «В этом плане разделяю выраженную различными общественно-политическими организациями озабоченность и приветствую предложение АРФД создать под эгидой Президента РА площадку политических консультаций, чтобы совместно и по принципу солидарности найти решения существующих проблем. До этого призываю участников общественных собраний: демонстрантов и правоохранителей, проявить сдержанность и ответственность. Хочу ещё раз подчеркнуть, что безопасность, стабильность и национальное согласие нашей страны должны быть для всех нас приоритетной и неоспоримой необходимостью».