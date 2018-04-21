Суббота, 21 Апреля 2018 19:08

АрмИнфо. Начиная с 14:25 часов 21 апреля противник интенсивно нарушает режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск из вооружения разного калибра.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армии обороны НКР, кроме нарушения режима перемирия, на разных участках линии соприкосновения, в частности: в восточном и юго-восточном направлениях, наблюдается скопление живой силы ВС Азербайджана, а также активное передвижение военной техники.

Передовые подразделения АО НКР внимательно следят за действия противника и при необходимости прибегают шагам, которые диктует ситуация.