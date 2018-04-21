Суббота, 21 Апреля 2018 18:42

АрмИнфо.Лидер протестного движения “Сделай шаг, откажи Сержу ”, депутат парламента Никол Пашинян готов встретиться с президентом РА Арменом Саркисяном на главной площади страны.

“Сегодня Армен Саркисян выступил с заявлением, в котором заявил о своей готовности встретиться со мной. Я готов на этот шаг, и жду его в 19.00 на Площади Республики”, - сказал Никол Пашинян, отметив при этом, что речь на переговорах может идти лишь об отставке премьер-министра РА Сержа Саргсяна.

Отметим, что в 19.00 на главной площади Армении должен начаться очередной митинг движения.