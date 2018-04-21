Суббота, 21 Апреля 2018 18:19

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян 21 апреля выступил с заявлением, в котором выразил свою обеспокоенность сложившейся в стране ситуацией.

Согласно сообщению пресс-службы президента РА, Армен Саркисян отметил, что повисшая в воздухе нетерпимость достигла своего апогея.

"Меня глубоко беспокоит первый отказ к диалогу, который может снизить конфронтацию. Призываю всех остановиться и трезво подумать о том, к каким последствиям может привести это противостояние. Это не политический призыв, я обращаюсь к вам как родитель, как друг, как армянин", - отмечается в заявлении президента РА. Армен Саркисян призвал участников процесса проявить максимальную сдержанность и ответственность, жестко следовать букве и духу закона, не выходить за рамки прав и ответственности гражданина Армении, не выходить за рамки своих официальных полномочий. Любое политическое требование, каким бы оно не было обоснованным, если представляет угрозу для здоровья и жизни гражданина, становится бессмысленным. "К сожалению, такой опыт у нас имеется, и мы не должны позволить его повторения. Не будет победителей и побежденных, пострадают все, пострадает страна. Необходимо снизить напряжение. Следовательно, готов встретиться с депутатом НС Николом Пашиняном в целях снижения имеющегося напряжения>, - говорится в заявлении президента.