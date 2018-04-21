Суббота, 21 Апреля 2018 17:55

АрмИнфо.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ответил на открытое письмо группы выпускников фонда «Луйс». В нем частности говорится: «Дорогие стипендиаты фонда «Луйс».Я ознакомился с адресованным мне группой выпускников открытым письмом и считаю необходимым, чтобы непосредственно от меня вы услышали краткий ответ на эту озабоченность.

Демократия в Армении никогда не будет переживать регресса. Наши достижения прошлых лет по созданию прочной и развивающейся демократии необратимы и гарантированы реформированной Конституцией.

У нас было множество поводов с вами вместе обсудить наши шаги в направлении развития и наше видение будущего. Я горжусь, что внёс свою лепту в дело вашего профессионального становления. Надеюсь, что полученное в лучших вузах мира ваше образование вы поставите на службу стабильного, безопасного и солидарного развития нашей страны. Радует, что многие из вас, сегодня уже находясь в системе государственного управления, своей каждодневной качественной работой способствуют большому делу государственного строительства.

Принятие мною должности премьер-министра было обусловлено одним ясным обстоятельством: в этом геополитически сложном регионе и в полный вновь возникающих вызовов период мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить направленные на достойное разрешение Арцахской проблемы усилия.

В моём представлении, отмеченные проблемы решаемы, после чего управление страной могут принять другие деятели. В этом самом большом деле мы будем рассчитывать также на потенциал сообщества «Луйс»-а».

Отметим, что в письме Сержу Саргсяну студенты, обучающиеся в зарубежных вузвх на средства государственного фонда Луйс, обращаясь к нему как к «третьему президенту страну», призвали его покинуть занимаемую должность, поскольку пребывание у власти три срока подряд ставит под угрозу демократическое развитие страны. Они выразили солидарность студентам, участвующим в акциях протеста, призывая руководство вузов не препятствовать их свободному волеизъявлению. «Многие граждане страны полагают, что продолжая пребывание у власти после истечения президентских полномочий, несмотря на данное обещание, вы обманули их, поступили несправедливо и поставили тем самым под угрозу будущее страны».