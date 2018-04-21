Суббота, 21 Апреля 2018 17:42

АрмИнфо. Напряженная ситуация складывается на автомобильной дороге Эчмиадзин-Ереван.

Направляющихся из Эчмиадзина в Ереван участников акции протеста, которые намерены присоединиться к инициативе “Сделай шаг, скажи Сержу нет”, на дороге близ аэропорта “Звартноц” ждал бывший депутат от правящей Республиканской партии Аракел Мовсисян (Шмайс) со своими сподвижниками.

На кадрах в социальных сетях видно, как бывший депутат требует от водителей грузовиков перекрыть дорогу на Ереван. Судя по кадрам, водителей заставили были пойти на этот шаг.