Суббота, 21 Апреля 2018 17:31

АрмИнфо.Участники акции «Сделай шаг, откажи Сержу» многолюдным шествием парализовали движение на проспекте Маштоца. Автомобильные клаксоны поддерживают участников акции.

Сотрудники полиции всячески пытались разблокировать проезжую часть и восстановить уличное движение, однако из-за большого числа людей им это не удалось. Лидер акции протеста Никол Пашинян недавно присоединился к участникам акции на проспекте.

Отметим, что сегодня утром в Ереван из Эчмиадзина для участия в митингах Пашиняна направлялась большая группа людей. Однако, бывший депутат Национального Собрания Армении Аракел Мовсисян (Шмайс) с помощью «собственной армии» боевиков, сотрудников полиции и грузовых автомобилей перекрыл движение на трассе. На данный момент пропускаются только те машины, которые едут из Еревана в Эчмиадзин, движение в обратном направлении полностью парализовано.