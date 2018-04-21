Суббота, 21 Апреля 2018 17:14

АрмИнфо. Координатор движения "Сделай шаг.Oткажи Сержу" Армен Григорян на данный момент находится в Специальной следственной службе, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Соотечественники, все нормально. Я в Специальной следственной службе, не стоит беспокоиться. Продолжайте в том же духе!" - написал Григорян. Между тем, по различным данным, в отделения Полиции РА доставлены уже 93 человека.

Ранее сообщалось, что Армен Григорян был задержан полицией в одном из ереванских кафе. Как видно из распространенного в социальных сетях видео, сотрудники полиции в масках вошли в кафе Segafredo и через несколько минут вывели оттуда оппозиционера.

В сети также распространилось видео, где видно, как депутат парламента от Республиканской партии, бизнесмен Самвел Алексанян (известный как <Лфик Само>) сегодня в административном районе Малация-Себастия избил ногами одного из митингующих. Ранее АрмИнфо сообщало, что сотрудники ереванского рынка "Малация" объявили забастовку, перекрыли дорогу, а затем шествием направились в центр столицы.

Тем временем, сообщается, что депутат от РПА Аракел Мовсисян призвал своих сторонников закрыть дорогу Ереван-Эчмиадзин.