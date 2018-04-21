Суббота, 21 Апреля 2018 16:16

АрмИнфо. Тяжелая социально-экономическая ситуация, многочисленные нерешенные системные проблемы, кризис справедливости и доверия подняли волну недовольства со стороны десятков тысяч граждан страны.

Об этом говорится в заявлении политсовета партии "Процветающая Армения". Очевидно одно, подчеркивается в заявлении, при реализации конституционные прав граждан необходимо полностью исключить применение силы. Любое проявление насилия приведет к таким не непредсказуемым и опасным последствиям, которые нанесут непоправимый урон Республике Армения.

Сложившаяся взрывоопасная ситуация требует актуальных политических решений, одним из которых может стать диалог. "Призываем власти и представителей движения четко сформулировать политическую повестку и начать диалог по поиску возможностей для выхода из сложившейся ситуации", - говорится в заявлении партии.