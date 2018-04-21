Суббота, 21 Апреля 2018 16:14

АрмИнфо. Политические партии АРФ Дашнакцутюн, "Процветающая Армения" и "Оринац Еркир" призывают власти и митингующих начать диалог для преодоления сложившейся ситуации без потрясений.

В призыве АРФД, в частности, говорится, что данный шаг поможет избежать дальнейшей эскалации, которая может провести к тяжелым последствиям для народа и государства. Как считает АРФ Дашнакцутюн, в результате совместных политических обсуждений, "безсудорожно и безопасно", можно достичь решения проблем. "Данный момент полон внутренними и внешними угрозами и рисками", - говорится в заявлении партии.

Отмечается, что ситуация требует начать переговоры между противоборствующими сторонами, что "вытекает из интересов государства и народа". В заявлении партии "Процветающая Армения" (ППА) говорится о том, что "существующие в стране многочисленные нерешенные серьезнейшие социально- экономические, системные проблемы, кризис справедливости и доверия подняли волну бурного недовольства тысяч наших граждан>.

В ППА считают, что о: в отношении граждан РА, реализующих свои гарантированные Конституцией законные права, необходимо исключить применение силы. "Любое применение насилия приведет к таким непредсказуемым и опасным последствиям, которые причинят необратимый ущерб стране.

Сложившаяся взрывоопасная ситуация требует срочных политических решений. Путь к решению лежит через диалог", - говорится в заявлении. "Оринац еркир" выступила с заявлением, в котором отмечается необходимость формирования политической повестки, всеобъемлющей гражданской и политической платформы, а также подчеркивается возможность проведения внеочередных парламентских выборов в качестве разрешения сложившейся в Армении ситуации. ОЕ приветствует тысячи граждан Армении и представителей Диаспоры и отмечает, что озвученные 20 апреля организатором митингов в Ереване, Николом Пашиняном, предложения, по сути, предусматривают необходимость организации обсуждений. Партия указывает на сегодняшнее заявление премьер-министра РА Сержа Саргсяна.

В связи с этим, партия ОЕ заявляет о готовности как инициировать, так и стать участницей политических и гражданских дискуссий - во избежание в дальнейшем драматических развитий.