Суббота, 21 Апреля 2018 15:44

АрмИнфо.На пересечение проспекта Маштоца и улицы Пушкина более часа наблюдается напряженная ситуация. Дополнительные силы полиции стягиваются к месту событий.

Водители продолжают добровольно перекрывать улицу, оставляя свои машины и присоединяясь к протестующим. Силы Полиции не справляются с ситуацией, поскольку время от времени участники шествия закрывают проезжую часть улицы, движение практически парализовано.

Сообщается, что на корреспондента радио “Свобода” Арус Акопян, которая освещает развитие событий в Арташате, только что напали лица в гражданской одежде. Они применили насилие в отношении журналиста, нанеся телесные повреждения.