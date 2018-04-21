Суббота, 21 Апреля 2018 15:38

АрмИнфо. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в последнее время периодически получала информацию о противозаконной, разрушающей деятельности спецслужб иностранных государств, распространении радикальных взглядов, пропаганде нетерпимости и насилия на территории РА. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном на сайте СНБ РА.

В сообщении, в частности, говорится о том, что СНБ РА, призванная законом и международными договорами обеспечить безопасность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, целостность страны, ее суверенитет, конституционный строй, естественное развитие

экономики, защиту прав и свободы граждан, материальные и духовные ценности общественности, в результате анализа оперативной ситуации по республике, зафиксировала тенденции роста террористических и радикальных проявлений, которые представляют непосредственную угрозу национальной безопасности Армении.

Так, в ходе своей деятельности СНБ в последнее время периодически получала информацию о противозаконной, разрушающей деятельности спецслужб иностранных государств, распространении радикальных взглядов, пропаганде нетерпимости и насилия на территории РА. В этом контексте, СНБ отметила активизацию деятельности различных лиц, ранее уже находящихся в поле зрения Службы в связи с планированием противоправной детальности, направленной против общества и государства.

Согласно полученным данным, как отмечает СНБ, граждане Армении Г. Б. и Ш. М., связанные с вооруженной группой Жирайра Сефиляна и "Сасна црер", создав преступное сообщество и возглавив их, намеревались устроить взрывы с помощью 100- 150 самодельных радиоуправляемых взрывных устройств в местах общественного значения в ряде населенных пунктов страны, в том числе в армянской столице. Данные действия, согласно СНБ, должны были вызвать всеобщую атмосферу страха в Армении, и способствовать осуществлению давления на органы власти, которые, из-за этого, должны были пойти на определенные шаги.

По вышеуказанным фактам, в Следственном управлении СНБ РА 21 апреля возбуждены уголовные дела по признакам ч.1 и 2 ст.223 (создание преступной группы), ч.2 ст.35-217 (подготовка теракта организованной группой), ч.3 ст.235 (приобретение взрывчатых веществ по предварительному сговору), ч.3 ст.236 (изготовление взрывчатых веществ) УК Армении. Были проведены 19 обысков, обнаружены детонаторы, фитили, самодельные взрывные устройства. Кроме двух вышеназванных лиц задержаны еще 4 человека. "СНБ Армении призывает воздержаться от любых проявлений, создающих угрозу национальной безопасности Армении. Вместе с тем, ведомство призывает населения страны, в том числе, участников собраний проявлять максимальную бдительность>, - говорится в заявлении ведомства.