Суббота, 21 Апреля 2018 15:28

АрмИнфо. Партия "Союз конституционного права" поддерживает заявление премьер-министра РА Сержа Саргсяна о своей готовности к проведению диалога с лидером протестного движения Николом Пашиняном в целях разрешения возникшей ситуации. Об этом говорится в заявлении партии, поступившем в АрмИнфо.

Союз считает, что сложившаяся в стране ситуация достигла уровня, которая грозит безопасности государства. В партии уверены, что имеющиеся проблемы можно урегулировать путем диалога, переговоров и взаимного поиска решений. Партия "Союз конституционное право не видит перспектив в продолжении акций и призывов, будучи уверенной в том, что проведение этих акций приводит к нездоровой морально­психологической атмосфере", - отмечается в заявлении.