Суббота, 21 Апреля 2018 15:25

АрмИнфо. <Мы обучим цифровому маркетингу и обеспечим работой 4 полицейских, которые перейдут на сторону митингующего народа>. Об этом отмечено на официальной странице ИТ-компании E-World в социальной сети Фейсбук.

<Призываем все ИТ-компании позаботиться о трудоустройстве наших полицейских и присоединится к флэшмобу>, - сказано в публикации.