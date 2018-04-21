Суббота, 21 Апреля 2018 15:10

АрмИнфо.В Армении происходят исторические события, вызванные накопленной десятилетиями социальной несправедливостью и действующей системой власти. Об этом говорится в заявлении "Группы альтернативных проектов ", предложившей вариант переговорной повестки в связи со сложившейся в стране ситуации.

Согласна авторам заявления, главной движущей силой вышедших на улицы десятков тысяч граждан Армении являются студенты и молодежь, которые стремятся к формированию новой атмосферы и нового общества. Сегодня в стране наблюдается беспрецедентный энтузиазм из-за возможности, наконец, преодоления застойной ситуации. В то же время, отмечают авторы заявления, в этой ситуации крайне высока эмоциональность, что чревато угрозой нового витка напряжения.

"Мы уверены, что есть возможность для холодных, политических, публичных решений, и необходимо сделать все возможное для достижения этого. Время еще есть", - отмечается в заявлении, в котором предлагаются два принципа для мирного разрешения ситуации. - исключение варианта силового захвата власти и исключение применение силы в отношении протестующих. Переговоры предусматривают применение четких механизмов. Необходимо быстро начинать организацию проведения грамотных переговоров, для чего необходимо сформировать благоприятную среду. В этой связи, СМИ страны должны воздерживаться от публикаций, оскорбляющих достоинство человека. Необходимо также прекратить "республиканизацию" политической и общественной жизни. Это должно быть осуществлено путем решений, законов и отставок.

Этап Республиканской партии " Только мы, и против нас нет правил" уже пройден. Авторы заявления предлагают также внести изменения в Избирательном кодексе, исключив из него рейтинговую систему выборов. Также должны подать в отставку все члены ЦИК. После определенного этапа в спокойных условиях будет возможность избрать новый состав ЦИК и провести внеочередные парламентские выборы. Под документом подписались члены группы - Вае Арутюнян, Элинар Варданян, Степан Маргарян и Гегам Назарян.